Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık toplantı salonunda yer alan toplantıya; Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, İtfaiye Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Orman Dairesi, Merkez Kaymakamlığı ve KIBTEK başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yangın riskini azaltmaya yönelik kritik başlıkların ele alındığı belirtilen toplantıda, elektrik hatları ile trafo bölgelerinde temizlik çalışmalarının artırılması, orman ve yerleşim alanlarında risk oluşturan ağaçların budanması, yerel yönetimlerin sorumluluğundaki ot temizliği faaliyetlerinin hızlandırılması ve sigara izmaritlerinin yol kenarlarına atılmasının önlenmesine yönelik tedbirlerin değerlendirildiği kaydedildi. Ayrıca piknik alanlarında temizlik ve denetimlerin artırılması konusunun da gündeme geldiği belirtildi.

Toplantıda yangınla mücadele kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında helikopter konuşlandırılmasının önemi vurgulanırken, müdahale hızını artırmak amacıyla stratejik bölgelerde su havuzlarının oluşturulması ve hava araçlarının etkin kullanımının yaygınlaştırılması konularının da değerlendirildiği ifade edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yaptığı açıklamada kurumlar arası güçlü koordinasyonun önemine dikkat çekerek, toplantıya katılım sağlayan tüm kurumlara teşekkür etti.

Yangınla mücadelede geçen yıl önemli tedbirler alındığı hatırlatarak, müdahale hızının ve kurumlar arası koordinasyonun kayda değer şekilde güçlendiğini belirten Çavuş, ayrıca mevcut orman yollarının düzenli olarak açıldığını ve genişletilerek yangınlara müdahalede erişim kapasitesinin artırıldığını kaydetti.