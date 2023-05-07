Lefkoşa'da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan AL-PET akaryakıt istasyonu önündeki yol kavşağındaki trafik ışıkları meydana gelen arıza nedeniyle devre dışı kaldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “Yol ve trafik güvenliği açısından güzergah üzerinde gidiş ve gelişi ayıran orta refüj araç trafiğine kapatılmış olup Sanayi Bölgesi ve Şehit Kemal Aksay Caddesi yönünden gelen araçlar için karşı yöne geçişler güvenlik açısından sola yönlendirilmiştir” denildi.

Açıklamada, nu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiği bildirildi.