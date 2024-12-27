Çatalköy’de bir işyerinde alacak-verecek meselesi yüzünden yaşanan tartışmada silahla tehdit eden bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık 2024 tarihinde saat 17.30 sıralarında Çatalköy’de, T.T. (E-66) isimli şahıs, kendisine ait işyerinde yaşanan alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, adına kayıtlı tabancayı masa üzerine koyarak İ.A.’ya kendisini vurabileceği yönünde şiddet tehdidinde bulundu.

Olayın polise bildirilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, T.T. tespit edilerek tutuklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.