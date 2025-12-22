Bunlar da ilginizi çekebilir

Açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Daireden yapılan açıklamada, Değirmenlik-Girne dağ yolunda devam eden yol çalışması kapsamında yapılacak patlamalar nedeniyle Arapköy yakınlarında kapatılacak yol, 13.00’te tamamlanması planlanan çalışmanın ardından açılacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Değirmenlik-Girne dağ yolundaki bir bölümü bugün 12.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacağını duyurdu.

