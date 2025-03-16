Alas, meselenin yalnızca bone ve bandana tartışmasının ötesinde olduğunu vurgulayarak, hükümetin sistematik bir şekilde çağdaş ve laik eğitime aykırı uygulamaları eğitim sistemine dayatmaya çalıştığını belirtti.

Alas’ın açıklaması şöyle:

Konu bone ve bandanadan çok daha fazlasıdır !

Mesele, özellikle ülkeyi yönettiğini iddia eden gayrimeşru hükümetin çağdaş ve laik eğitimin aksine çağdışı tartışmaları sistematik olarak eğitim sistemine dayatmaya çalışmasıdır !

Laik ve çağdaş nesiller yetiştirmenin en önemli mihenk taşı okuldur. Eğitim Bakanının ilkokul kitaplarında yapılan değişiklikler için tavrının ne olduğunu geçmişte hep birlikte görmüştük !

Aynı şekilde Talim ve Terbiye Daire müdürünün o dönem yaptığı açıklamada, konuyu sadece telif hakkına indirgeyip, kitapların içeriğinde yapılan değişiklik için konuların uzmanlarından ve yazarlarından izin almak gerekmediğini söylediğini de görmüştük !

Ki o kitapların içeriğinde "doğum oranı yüksekliğinden, erkek egemen aile yapılarından, aileye gelin giden kadınların çocuk yapmadan hak sahibi olamaycağından, özellikle erkek çocuğu olduğunda ailede önemli konum elde edeceğinden, evliliklerin genellikle görücü usulü ile yapıldığından" bahsediliyordu !

Tüm bu yaşananları yan yana koyduğumuzda konunun özgürlükle ilgili olmadığını, yapmaya çalıştıkları şeyin laik ve çağdaş nesillerin yetişmesini engellemek olduğunu görebiliyoruz !