Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne ile geçen nisan ayında göreve atanan BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) Komutanı Mohammad Asadullah Minhazul Alam’ı kabul ederek görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Kıbrıs’taki güncel gelişmeler ile BM Barış Gücü’nün adadaki faaliyetleri ele alındı.