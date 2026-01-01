ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre, saat 09.46'da Alaska'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı. USGS, depremin merkez üssünün Yakutat bölgesi olduğu bilgisini paylaştı.

ALASKA, DEPREMLERLE SARSILIYOR

Aynı bölgede geçtiğimiz ay 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yaklaşık bir saat içinde ilk ikisi 4,7 ve diğeri 4,1 büyüklüğünde olan üç deprem daha bildirilmişti.

Depremler nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi. Söz konusu bölgede çok az insan yaşıyor.