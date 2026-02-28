Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Tahran’la dayanışma içinde hareket edeceklerini ve her türlü gelişmeye karşı hazır olduklarını açıkladı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan konuşmasında Husi, İran'a yönelik saldırıları "ABD-İsrail saldırganlığı" şeklinde nitelendirerek, dayanışmanın İslam dünyasının yararına olduğunu ifade etti.

İran'ın tutumunu "güçlü ve kararlı" olarak tanımlayan ve Tahran'ın ABD ile İsrail'e karşı mücadele yürüttüğünü söyleyen Husi, "ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası İran'la dayanışma içinde hareket edeceğiz." dedi.

Her türlü gelişmeye karşı hazır olduklarını belirten Husi, İran'ın bölgedeki ABD üslerini hedef almasını "meşru bir hak" olduğunu ve bunun söz konusu ülkeleri doğrudan hedef almak anlamına gelmediğini söyledi.

Husi lider, başkent Sana başta olmak üzere Yemen genelinde İran'a destek amacıyla geniş katılımlı gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu.