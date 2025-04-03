Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Spor Dairesi, Girne Inner Wheel Kulübü, Alayköy İlkokulu Okul Aile Birliği ve iş insanlarının katkılarıyla tamamlanan tesisin açılış töreninde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Okul Müdürü Özden Ünbay birer konuşma yaptı.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında, okula kazandırılan Çok Amaçlı Spor Tesisi ile öğrencilerin bedensel ve psikolojik gelişimlerine büyük katkı sağlanacağını kaydetti.

Bakanlık ve okul yöneticilerinin başlattığı çalışmaya katkı koyan kurum ve şahıslar sayesinde yapılan tesisin öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, hükümete geldikleri gündem beri “bir okul da sen yap; bir sınıf da sen yap” kampanyaları düzenlediklerini kaydetti.

KKTC halkının katkılarının önemine işaret eden Çavuşoğlu, Bakanlığın yaptığı 23 okulun 12’sinin hayırseverler vatandaşlar sayesinde yapıldığını söyledi, zor günlerde el veren hayırseverlere teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Amcaoğlu'nun öncesinde devlete verdiği hizmetler yanında Belediye Başkanı olduktan sonra yaptığı işlerin de takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Alayköy İlkokulunun yıllarca kısmen ihmal edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, yapılan iş birliği ile güzel işler ortaya çıktığını kaydetti.

Okula dört sınıf daha yapılacağını dile getiren Çavuşoğlu, okulun her geçen gün büyüdüğünü ve alt yapısının da uluslararası standartlara kavuşmasıyla okulun daha ileriye taşınacağını belirtti.

Çavuşoğlu, “Bugüne kadar bu toprakları vatan yapma mücadelesi dahil olmak üzere 450 yıl Türklüğümüzü, dinimizi, dilimizi, ırkımızı bugünlere getirdik” ifadelerini kullandı. Bundan sonra da öğretmenler ile birlikte nesilleri en sağlıklı şekilde büyütebilmek için okul altyapılarını güçlendirmeye çalışacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, öğretmenlerin de çalışma huzuru içerisinde kendilerini daha iyi yetiştirip daha özverili çalışması gerektiğini söyledi.

Katkı koyanları saygıyla selamlayan Çavuşoğlu, tören sırasında gösterdikleri performanstan dolayı da öğrencileri de tebrik etti.

-Amcaoğlu

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da, eğitime ve spora her türlü destek ve katkıyı sağlayacağı sözünü anımsattı ve yineledi.

Verdiği sözlerin gerçekleşmesine tanıklık yapmaktan gurur duyduğunu dile getiren Amcaoğlu, yaptığı işlerde önünü açan belediye meclis üyesi ve okul ihtiyaçlarını karşılamak için emek veren belediye çalışanlarına da teşekkür etti.

Belediye sınırları içerisindeki okul müdürleri ile plan program çerçevesinde hareket ettiklerini dile getiren Amcaoğlu, Alayköy Müdürü ve ekibi ile okulun en acil ihtiyaçlarını tespit edip görüş birliğine vardıklarını dile getirdi. Amcaoğlu, süreç içerisinde okulun iki dersliğinin tamamlanarak açıldığını da ifade etti. Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanı ile yaptıkları görüşme sonucunda dört yeni dersliğin daha yapılması için de çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Okul için yapılan projelere de destek verdiklerini dile getiren Amcaoğlu, okula kazandırılan tesisin özelde Alayköy İlkokuluna genelde ise ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

-Ünbay

Okul Müdürü Özden Ünbay da tesisin eğitim ve spor alanında geleceğe umutla bakmalarını sağladığını kaydederek destek verenlere teşekkür etti.

Yoğun bir çaba ve büyük bir özveriyle tamamladıkları tesiste, öğrencilerin futbol, basketbol, voleybol ve hentbol gibi spor branşlarını rahatlıkla yapılabileceğini dile getiren Ünbay, öğrencilerin teneffüs saatlerinde de keyifle oynayabileceği Çok Amaçlı Spor Tesisini okula kazandırmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Her zaman öğrencilerin en iyi koşullarda eğitim alması için çalıştıklarını söyleyen Ünbay, öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkıda bulunacak projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bugün açılacak tesisin, sadece yeni bir spor alanı olmadığını, öğrencilerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak önemli bir adımın simgesi olduğuna vurgu yapan Ünbay, “Hepimizin bildiği gibi sporun fiziksel gelişimimiz yanında, zihin sağlığımıza da olumlu etkileri vardır. Ayni zamanda dayanışma, disiplin ve takım ruhu gibi değerleri de beraberinde getirir. İşte bu nedenle, açtığımız bu tesisin öğrencilerimizin bu değerleri öğrenip pekiştirmeleri için mükemmel bir ortam sunacağına; bedenen ve ruhen dinç kalmalarını sağlayacağına ve burada edinilen tecrübelerin gelecekteki spor yaşantıları için kalıcı izler bırakacağına yürekten inanıyorum.” diye konuştu.

Geçen yıl Belediye Başkanının desteğiyle, okuldaki elektrik hatları ve direklerini okul bahçesinden çıkartarak tesisin yaratılması için ilk adımı attıklarını dile getiren Ünbay, “Bu yıl ise sadece basketbol sahasının zeminini tamir etmek için Okul Aile Birliğimizle yola çıktık. Ne mutlu bize ki projemizi anlattığımız yardımsever is insanları, kurumlar ve okul velilerimiz bizlere destek verdiler. Bu desteklere Girne Inner Wheel Kulübü, Belediyemiz, Bakanlığımız ve TC Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi de katkı sağlayınca bin 300 metrekarelik iki sahamız için gerekli olan miktarı toplamış olduk. Daha sonra yine Bakanlığımızın ve Belediyemizin iş birliğinde sahalarımızın etrafına çevre düzenlemesi yapılarak 1000 metrekarelik alanın parke taşı döşenmesiyle birlikte okulumuzun çehresini değiştiren bu güzel alan yaratılmış oldu.” dedi.

Konuşmaların ardından tesisin yapımına katkı koyan kişi ve kurumlara plaket verildi. Tören, öğrencilerin gösterilerinin ardından sona erdi.