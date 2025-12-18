Alayköy İlkokulu tarafından yapılan açıklamada, okulun çok amaçlı spor alanına yönelik belediye katkılarının devam ettiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl açılışı yapılan spor alanının, bu yıl özellikle futbol ve atletizm branşlarında elde edilen başarılarla meyvelerini vermeye başladığı vurgulandı.

Açıklamada, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Sn. Hüseyin Amcaoğlu’nun spor alanına önemli katkılar sağladığı ifade edildi. Bu kapsamda spor alanının çevresinde bulunan paslanmış tellerin yenilendiği, demir aksamların boyandığı ve eski duvarın önüne çim çit uygulaması yapıldığı kaydedildi. Yapılan düzenlemelerle alanın daha estetik bir görünüme kavuştuğu belirtildi.

Ayrıca kale arkasında bulunan demirlerin tel ile yükseltilerek öğrencilerin oyun sırasında toplarının okul dışına çıkmasının önüne geçildiği, böylece hem güvenliğin hem de oyun konforunun artırıldığı aktarıldı.

Alayköy İlkokulu yönetimi ve öğretmenleri, okul spor alanına sağlanan bu katkılardan dolayı Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Sn. Hüseyin Amcaoğlu’na teşekkür ederek, yapılan çalışmaların öğrencilerin sportif gelişimine önemli katkı sağladığını ifade etti.