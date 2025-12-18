Milli Eğitim Bakanlığı ile Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı arasında yürütülecek faaliyetlerde iş birliğini düzenlemek amacıyla protokol imzalandı.

Protokole Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Başkanı İçim Çağıner Kavuklu imza koydu. İmza töreninde Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi de hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimin Bakanlığın temel sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, sivil toplum örgütleri, vakıflar ve halkla birlikte iyi nesiller yetiştirmek için büyük bir çaba içinde olduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, çocuklara fayda sağlayacak her türlü katkı ve iş birliğine Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapısının açık olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının tarihsel mücadelesine dikkat çekti. Bu toprakları vatan yapmak için yüzyıllar boyunca verilen mücadelenin mirasçıları olduklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, İçim Çağıner Kavuklu’nun da ülkeye, nesillere, değerlere bağlılığını büyük bir fedakarlık ve özveriyle gösterdiğini ifade etti.

Kültürel ve sosyolojik değerlerin geçmişten geleceğe aktarılmasında proje ve kongrelerin önemine işaret eden Çavuşoğlu, dijital dünyanın bu aktarımın önünde bir engel oluşturmaması gerektiğini ve inanç, dil, kültür ve değerlerin korunarak yaşatılmasının altını çizdi.

“Globalleşen dünyada değerlerinden kopan toplumlar kimliksizleşebilir. Biz yeni bir kimlik arayışında değiliz; bize emanet edilen kimliği değerleriyle birlikte yaşatmak istiyoruz” diyen Çavuşoğlu, bu protokolün Kıbrıs Türkü’nün geleceği için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Laik ve Atatürkçü yaşam biçimi hedefinin toplumu muasır medeniyetler seviyesine taşımak olduğunu belirten Çavuşoğlu, atılan adımların bu amaca hizmet ettiğini sözlerine ekledi.

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın vakfın her projesinde önemli bir destek sağladığını belirterek teşekkür etti.

Kavuklu, imzalanan protokolün temel gailesinin gelecek nesiller olduğunu belirterek, “Çocuklarımız dijital çağın gerisinde kalmasınlar ama sosyal medya bağımlısı da olmasınlar. Dijitali ilerleyebilmek için kullansınlar ama ahlaklarından hiçbir şey kaybetmesinler. O yüzden iyi oluş, pozitif oluş gelecek nesillerimiz adına her zamankinden daha önemlidir” dedi.

Empati kurabilen, aile bağları güçlü, kültürüne ve tarihine sahip çıkan, iletişim becerileri gelişmiş ve özgüvenli nesiller yetiştirmenin önemine vurgu yapan Kavuklu, bu amaç doğrultusunda yürütülen faaliyetlerde üniversitelerin ve akademisyenlerin sağladığı desteklere dikkati çekti.