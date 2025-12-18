Kalkınma Bankası, ayrıca Denizcilik sektörüne 2018 yılından itibaren herhangi bir kredi kullandırılmadığını da kaydetti.KKTC Kalkınma Bankası'ndan yapılan açıklamada, bir haber sitesinde gündeme getirilen ve Kalkınma Bankası’nın adının geçtiği iddialar konusunda kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve aydınlatılmak amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

-“Bankamızda evrakların kaybolduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır”

Kalkınma Bakanlığı açıklamasında, kullandırılan kredilere ilişkin teminatlara ait evrakların ilgili resmi makamların onayı ile teminat altına alındığına dikkat çekilerek, “Krediye ilişkin tüm önemli evraklar kredi borcu ödenip kapanana kadar, Bankamıza ait güvenlikli odada muhafaza edilmekte olup Bankamızda evrakların kaybolduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır.” ifadelerine yer verildi.

Borcun ödenip kapanmasının ardından, ilgili teminat evraklarının yine resmi makamların onayı ile fesih ve/veya serbest bırakılma işlemleri yapılmasının ardından müşteriye iade edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KKTC Kalkınma Bankası kredi başvurularını, Banka Kriter ve Prensipleri doğrultusunda değerlendirmekte olup, mevzuatı gereği teminatsız ve/veya yetersiz teminat ile kredi kullandırmamaktadır.

Haberde adı geçen şirkete, kuru yük gemisi alımı çerçevesinde kredi kullandırılmış ve krediye karşılık, projeye konu gemi ile birlikte gayrimenkul ipoteği mevzuata uygun şekilde teminat alınmıştır. Yine haberde belirtildiği gibi 2023-2024 tarihlerinde ilgili şirkete herhangi yeni kredi kullandırımı yapılmamıştır. Bahse konu şirkete ait tüm kredi borcu Ocak 2024 tarihinde yapılan ödemelerle kapatılmıştır. Ayrıca Bankamız tarafından Denızcilik sektörüne 2018 yılından itibaren herhangi bir kredi kullandırılmamıştır.

İddiaların aksine Kalkınma Bankası’nın süreçleri şaibeye yer bırakmayacak şekilde mevzuata uygun yürüttüğü vurgulanan açıklamada, “Yayımlanan asılsız haberlere ilişkin hukuki süreç, Bankamız tarafından başlatılmıştır.” denildi.