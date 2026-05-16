Amcaoğlu, çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı önderliğinde Haziran 2025’te yapımına başlanan 4 yeni derslikte artık açılış heyecanının yaşandığını ifade etti.

Büyük bir özveriyle tamamlanan dersliklerin Pazartesi günü öğrencilerin hizmetine sunulacağını belirten Amcaoğlu, son hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Amcaoğlu açıklamasında, bu önemli eğitim yatırımının hayata geçmesine katkı koyan Milli Eğitim Bakanlığı’na, Okul Müdürü Özden Ünbay’a ve çalışmaları titizlikle tamamlayan Avağ İnşaat Şti Ltd’ye teşekkür etti.

Çocukların geleceğine yapılan her yatırımın yanında olmaya, eğitim altyapısını güçlendirmeye ve Alayköy için üretmeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden Amcaoğlu, yeni dersliklerin Alayköy’e ve öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.