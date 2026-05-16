Ataoğlu, her yıl Çevre Koruma Dairesi’nin yetkisiyle yürütülen kaplumbağa koruma projesinin, doğanın korunmasında ne kadar kritik olduğunu vurguladı.

Kapsamlı olarak yapılan bu çalışmalar sayesinde, riskli bölgelerdeki yuvalar korunuyor ve doğa gönüllüleri, her gün bu alanda aktif görev alıyor.

Bakan Ataoğlu, projenin yaz boyunca devam edeceğini ve 15 Ekim’e kadar son yavrular denize ulaştığında saha çalışmalarının raporlanarak tamamlanacağını belirtti.

Ataoğlu, ayrıca Karpaz bölgesinde yürütülen Eşek Yönetim Projesi kapsamında, Taşkent Doğa Parkı’nın bir veteriner hekim görevlendirdiğini, geçtiğimiz ay ise ikinci veteriner hekimi de göreve başlatarak gerekli ekipmanlar temin edilmiş ve Karpaz bölgesindeki yaklaşık 2.500 civarındaki eşeğin kısırlaştırılarak bariyerli alana taşınacağını ve burada koruma altına alınmasının hedeflendiğini söyledi.

Bakanlık olarak projeye kaynak aktararak, eşeklerin bariyerli bölgeye alınma sürecinde çalışmaların sürdüğünü anlatan Ataoğlu, bölge halkının yaşadığı sıkıntıların da giderilmiş olacağını belirtti.

Ataoğlu, geçtiğimiz dün itibarıyla, bariyerli bölgede bulunan iki mandranın da taşınması konusunda mutabakata varıldığını ve bu anlaşmanın Erenköy-Dipkarpaz Belediyesi’nin de desteğiyle çözüme kavuştuğunu vurguladı.

Ataoğlu, iki yıl içinde tüm eşeklerin bariyerli bölgeye alınarak, 10 yıl içinde bu eşeklerin Hayvan Refahı Yasası kriterlerinde doğal yaşamda hayatlarını idam ettirmesi ve güvenli turizm için de bir çeşitlilik yaratacağını belirtti.