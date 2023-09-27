Polis, Alayköy ve Bafra bölgelerinde yaşanan hırsızlık konularıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Temmuz ve Eylül 2023 ayları içerisinde, Alayköy’de faaliyet gösteren bir su dağıtım şirketinde çalışmakta olan 39 yaşındaki A.C.U.’nun, kendi çalıştığı şirkete ve başka bir şirkete ait olup şirket deposunda muhafaza edilmekte olan toplam 37,915 TL değerinde, muhtelif sayıdaki dolu 19 litrelik damacana ve 1,5 litrelik şişe sularını çaldığı tespit edildiği bildirildi.

BAFRA’DA HIRSIZLIK

Polisten yapılan bir diğer açıklamaya göre ise, 25 Eylül 2023 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Bafra’da faaliyet gösteren restoran içerisinde bir şahıs tarafından unutulan kablosuz cep telefonu kulaklığı çalındığı ve olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 19 yaşındaki F.M.O.’nun tespit edilerek tutuklandığı açıklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca, F.M.O’nun ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildiği belirtildi.