Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

08.06.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Alayköy’de Kemal Deniz Caddesi üzerinde, Yusuf SAPCI (E-40), yönetimindeki JC 942 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Ahmet HABERLİ (E-13)’ye aracının sol dikiz aynası ile çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ahmet HABERLİ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kafasında çatlak teşhisi nedeniyle Nöroloji Servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Yusuf SAPCI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.