Alayköy’deki bir geri dönüşüm fabrikasında yer altı kablosu hırsızlığıyla ilgili dört kişi suçüstü yakalandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 23-24 Haziran 2025 tarihleri arasında fabrikanın tel örgüyle çevrili alanında muhafaza edilen yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yer altı kablosu, kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilerek araçla çalındı.

Yürütülen soruşturma sonucunda, olayla bağlantılı oldukları belirlenen S.T. (51), A.T. (30), H.T. (44) ve H.T. (32) Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin kullandığı araç ile çalınan kablo emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.