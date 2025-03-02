Yangınla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.03.2025 tarihinde, saat 05.00 sıralarında, Alemdağ’da Gül Sokak üzerinde bulunan bir şahsa ait ikametgahta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın neticesinde bahse konu ikametgah ve içerisinde bulunan eşyalara yanarak hasar görmüştür.

​Yangın, ikametgah sakinleri ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüş olup, yangın söndürme sırasında vücutlarının muhtelif yerlerinde yanıklar oluşan ikametgah sakini iki kişi kendi imkanları ile gittikleri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Acil Serviste müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.