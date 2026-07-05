Yunanistan'da havaların ısınmasıyla orman yangınları artışa geçti. Selanik kenti yakınlarında çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit eder boyuta ulaştı. Yangın nedeniyle yetkililer, iki mahalleyi tahliye etti.

Tedbir amacıyla yangın yakınlarındaki bir bakım merkezi de boşaltıldı. Yangına 74 itfaiyeci, özel orman yangını timleri, 28 itfaiye aracı, gönüllüler, su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale sürüyor.

Ancak şiddetli rüzgar, söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Ayrıca Ege'deki Rodos ve Korfu adalarında da orman yangınları çıktı.

AFP'de yer alan son bilgilere göre; tedbir için tahliye edilen bölgedeki konutlar zarar görmedi ancak birkaç işletmede hasar meydana geldi.

Gece uçuş yapamayan yangın söndürme uçakların, alevlere yeniden müdahale etmesi beklenirken itfaiye ekipleri, yangını başlattığı şüphesiyle 76 yaşındaki bir adımı tutukladığını, şüphelinin “ayık” görünmediğini bildirdi.