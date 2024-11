Mersin’e mide balonu taktırmak işlemi sırasında üniversite öğrencisi Ali Can Gül’ün, korkunç bir ihmal sonucu öldüğü iddiasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcılığın talebi üzerine dosya üzerinde araştırma yapan Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu operasyonu yapan Dr. Doğan Erkal, Anestezi Uzmanı Dr. Süleyman Güneş ve Anestezi Teknisyeni Yonca Yaprak Öztürk hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Aynı kurul, aralarında doktor ve sağlık mensupları olan 9 kişi hakkında ise soruşturma izni vermedi.

SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN SAVCI TALEP ETTİ

Mersin’de 05.06.2024’te merkez Mezitli ilçesinde yer alan Özel Ortadoğu Hastanesi’nde meydana gelen olayla ilgili ihmal sonucu öldüğü iddia edilen Ali Can Gül’ün babası Hasan Gül operasyonu yapan operasyonu yapan Dr.Doğan Erkal ile diğer ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı yürüten savcılık, 2 yıl önce çıkan, ‘Sağlık mensuplarının Tıbbi İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine dair Usul ve Esaslar Hakkında’ yönetmenlik gereğince dosyayı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Meslek Sorumluluk Kurulu’na gönderdi.

KURUL SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Başkan Dr. Öğretim Üyesi Halim Özçevik ile 6 üyeden oluşan Mesleki Sorumluluk Kurulu, dosya üzerinde yaptığı yaklaşık 4 aylık incelemeden sonra 11.11.2024 tarihinde karar verdi. 12 sayfadan oluşan kurul kararında mide balonu operasyonu sırasında üniversite öğrencisi Ali Can Gül’ün ölümüne neden olmakla suçlanan Dr. Doğan Erkal, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Süleyman Güneş ile Anestezi Teknisyeni Yonca yaprak Öztürk hakkında “Mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamaların adli mercilerce aydınlatılması’ gerektiğinden “Soruşturma izni verilmesine’ kararı verdi. Aynı dosyada ismi geçen Dr. Aytaç Vurul, Dr. Özge Demir, Dr. Mehmet Erhan Burgut, Laboratuvar Teknikeri Gözde Kural Yüşün, Acil Tıp Teknisyeni Sevda Ateş, Hemşireler Tuğba Korkmaz, Ezgi Demirkol, Nurşen Postallı ve Ayşe Çete hakkında ise ‘Soruşturma izni verilmemesine’ kararı verildi.

İTİRAZ SÜRESİNDEN SONRA SAVCILIK İDDİANAME HAZIRLAYACAK

Bu arada Mersin Valiliği’ne geçtiğimiz hafta içinde gönderilen Mesleki Sorumluluk Kurulu Kararı, taraflara tebliği edildi. Kararın tebliği tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde tarafların Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde itiraz etme hakları bulunuyor. Bu sürecin tamamlanmasından sonra soruşturmayı yürüten savcılığın iddianame hazırlayacağı belirtiliyor.

“BEKLEDİĞİMİZ BİR KARARDI”

Üniversite öğrencisi futbolcu oğlu Ali Can Gül’ün, yaşamını yitirip yaşadıkları Kıbrıs’ta toprağa verilmesinden sonra Mersin’i mesken tutarak aylardır yoğun çaba gösteren baba Hasan Gül, yaşanan gelişmeyi değerlendirdi. Aylardır, Mersin ve Ankara’da ilgili kurumlar arasında mekik dokuyarak süreci amansız takip eden acılı baba Hasan Gül, “Bugün tam 170 gün oldu. 170 gün sonra ilk defa iyi bir haber aldık. Sağlık bakanlığı 3 kişi hakkında soruşturma ismi verdi. Dr. Doğan Erkal, Dr. Süleyman Güneş ve Anestezi teknikerine soruşturma izni verdi. Bu beklediğimiz bir karardı ama çok gecikti tam 170 gün oldu oğlum vefat edeli ama doktor hala görevine devam ediyor. Görevine devam etmesi hem sağlık skandalı hem hukuk hem de adalet skandalıdır. Bunun böyle olmaması lazım. Ama er ya da geç adalet yerini bulacak ve oğluma yapılanların cezasını çekecekler” dedi.

“BUNLARA ‘BİR DUR’ DEMENİN ZAMANI GELDİ”

Aylardın sürdürdüğü mücadeleden sonra soruşturmada önemli bir gelişme yaşandığına dikkat çeken Hasan Gül, “Doktorun arkasında veya bu sektörün arkasında kimler varsa artık bundan vazgeçsinler. Adalet yerini bulsun artık. Bizim çocuklarımız kimsenin gelir kapısı değil. Para için bunu yapmak ta o kadar kolay değil. Görüyorsunuz yani etrafta ne kadar sağlık skandalı var artık bunlara ‘bir dur’ demenin zamanı geldi” diye konuştu.

“HASTANEYİ NİÇİN BU KADAR KORUYORLAR?”

Sağlık skandalının yaşandığı Mersin Özel Ortadoğu Hastanesi ile ilgili bir soruşturma olmamasının büyük şaşkınlığı içinde olduğuna değinen Hasan Gül, bu konuda şöyle dedi:

“Hastane ile ilgili bir soruşturma ve inceleme yok. İlgili hastanenin niçin bu kadar koruma altında olduğunu düşünmek bile mantıksız, niçin bu kadar koruyorlar? 12 sayfalık kararda hastane hakkında tek bir kalem yazı yok. Neden hastaneyi bu kadar koruyorlar? Kimler koruyor veya bu hastanenin hiç mi suçu yok ki? Gördüğümüz kamera görüntülerde sahte belgelerde vergi kaçırmada hastanenin çok sorumluluğu var. Ama bunları kapatmaya çalışıyorlar. Ama emin olun bunların da pesine gideceğiz ve adalet yerini bulacak. Yani çocuklarımızın cani bu kadar ucuz değil.”

NE OLMUŞTU?

Fazla kilolarından şikayetçi olan Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi futbolcu olan ve fanatik Fenerbahçe taraftarı 22 yaşındaki Ali Can Gül, mide balonu taktırmak için geldiği Mersin’de 04.06.2024’te özel hastaneye giderek Dr. Doğan Erkal ile görüştü. Yapılan görüşmeden bir gün sonra sabah saatlerinde yengesi ile hastaneye giden Ali Can Gül, ameliyat bedeli olan 30 bin TL’yi yatırdıktan sonra iddiaya göre hiçbir tahlil ve yapılmadan odaya alındı. Damar yolu açılmasının ardından yengesi dışarıya alınan gence mide balonu taktırma operasyonu yapıldı. İddiaya göre midesi yerine hatalı bir şekilde nefes borusuna balon takılan genç Ali Can Gül bir anda fenalaştı. Bunun üzerine operasyon yapılan odaya çok sayıda doktor girerken, kalbine pil takılan genç saat 11.00 sıralarında hayatının baharında yaşamını yitirdi.