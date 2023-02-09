Türkiye’de meydana gelen depremde göçük altında kalan Ali Doğan hayatını kaybetti.
Ali Doğan’ın cenazesi 10 Şubat 2023 (yarın) Güzelyurt Fatih camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Yuvacık mezarlığına defnedilecek.
Türkiye’de meydana gelen depremde göçük altında kalan Ali Doğan hayatını kaybetti.
Ali Doğan’ın cenazesi 10 Şubat 2023 (yarın) Güzelyurt Fatih camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Yuvacık mezarlığına defnedilecek.
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