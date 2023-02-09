Türkiye’de meydana gelen depremde göçük altında kalan Ali Doğan hayatını kaybetti.

Öztürkler'in girişimi sonuç verdi... Altak çifti, enkaz altındaki oğullarının yanına gidiyor... Öztürkler'in girişimi sonuç verdi... Altak çifti, enkaz altındaki oğullarının yanına gidiyor...

Ali Doğan’ın cenazesi 10 Şubat 2023 (yarın) Güzelyurt Fatih camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Yuvacık mezarlığına defnedilecek.