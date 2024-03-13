Ali Koç, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Koç, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmeleri halinde Süper Kupa finalinin ertelenmesi için başvurup başvurmayacakları sorusu üzerine, "Takvim çok üste üste geldi. Tarihi belirlerken diğer tarihleri göz önünde bulundurmadık. Bizim bu turu geçmemiz ülkemizin 9'unculuğu için çok çok önemli. Ülke menfaatleri açısından rakibimizin de kabul etmesi halinde yeni bir tarih bulunmasının çok daha doğru olacağını arkadaşlarla aramızda konuştuk. Ahmet Bey bu konuda belli tarihler üzerinde çalışıyor. İnşallah turu geçeriz. 'Bu turu geçtik.' öz güveni beni korkutuyor. Yarın UEFA Başkanı da maçımıza geliyor. 'Evde izleyelim diyecektim' ama diyemedim. Bana bir sözü vardı maç seyretmek için. İnşallah tur atlayacağız. Başvuru yapmadık, yapacağız. Turu geçersek yeni vereceğimiz tarih de etkilenebilir. Bu turu geçelim." diye konuştu.

Ayasofya Stadı'nda final oynamayı Türk milletinin her ferdinin isteyeceğini aktaran Koç, "Bir Türk takımının, Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ismi Ayasofya olan bir statta final oynamasını herkes ister. Kim olursa olsun. Bunları konuşmak için çok erken. Hem ligde hem kupada finale de gidebilirsin, dört gün içinde iki kupadan da olabilirsin. Öyle bir ince ipin üzerinde yürüyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin." ifadelerini kullandı.