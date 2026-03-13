-ÖZEL HABER-

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne yaptığı açıklamada narenciye hasadıyla ilgili son durumu değerlendirdi.

Alioğlu, king mandalina hasadının devam ettiğini belirterek bugün itibarıyla yaklaşık 40 bin ton kesim yapıldığını söyledi. Sezon başında 45–50 bin ton rekolte öngördüklerini ifade eden Alioğlu, herhangi bir aksaklık yaşanmaması halinde king mandalina hasadının bir hafta içinde tamamlanacağını dile getirdi.

King mandalinanın ardından sektörün lokomotif ürünü olan Valencia portakalının hasadına başlanacağını kaydeden Alioğlu, bu ürün için de yaklaşık 45 bin tonluk rekolte beklendiğini belirtti.

Son günlerde Valencia alımlarında bir miktar durgunluk yaşandığını ifade eden Alioğlu, tüccarların genellikle belirli bir kota alıp beklediğini, hasadın başlamasıyla birlikte piyasada hareketlilik beklediklerini söyledi.

Alioğlu, yaşanan durgunlukta savaş gibi küresel gelişmelerin de etkili olabileceğini sözlerine ekledi.

Alioğlu: Narenciye ticaretinde rekabet yok, yükü Cypruvex çekiyor

Alioğlu, king mandalina için açıklanan fiyatların oluşmasında üreticiler birliği olarak sürecin merkezinde yer aldıklarını belirterek fiyatlar konusunda ısrarcı olduklarını ve bu nedenle eylem yaptıklarını söyledi. Cypruvex’in aktif tutulmasının ve piyasanın hareketlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Alioğlu, bu konuda belirli ölçüde başarı sağlandığını ifade etti.

Ülkede rekabet ortamından uzak bir ticaret yapıldığını kaydeden Alioğlu, özellikle kasalı ürünlerin bahçeden doğrudan kamyonlara yüklenerek Türkiye’ye gönderilemediğini ifade ederek, bunun hem ihracatçılar hem de üreticiler açısından dezavantaj sağladığını kaydetti.

Yerel paketleme tesislerinin maliyetleri artırarak Türkiye’den gelecek tüccarların önünü kapattığını da kaydeden Alioğlu, bu durumun rekabeti olumsuz etkilediğini dile getirdi. Alioğlu, şu anda sektörün büyük yükünü Cypruvex’in çektiğini ancak kurumun kapasitesinin sınırlı olduğunu söyledi.

Alioğlu’ndan Başbakan ve Tarım Bakanı’na teşekkür

Narenciye sektörünün sürdürülebilirliği için yurt dışında yeni pazarlar bulunması gerektiğini vurgulayan Alioğlu, Valencia portakalında açıklanan 17–19 TL fiyat aralığının oldukça iyi olduğunu belirtti. Valencia’nın standart bir ürün olmadığını ve ıskarta oranının yüksek olabildiğini ifade eden Alioğlu, bu nedenle fiyatların kaliteye göre aralık şeklinde belirlenmesinin doğru olduğunu söyledi. Çok kaliteli ürünlerin 19 TL, daha düşük kaliteye sahip ürünlerin ise 17–18 TL bandında değerlendirilebileceğini kaydetti.

Bu yıl Valencia portakalının piyasaya rekor fiyatla girdiğini belirten Alioğlu, sezonun hayırlı şekilde tamamlanmasını temenni ettiklerini ifade etti. Alioğlu ayrıca sürece katkılarından dolayı Tarım Bakanı ile Başbakan’a teşekkür ederek, taleplerinin önemli bir kısmını Başbakan’dan aldıklarını sözlerine ekledi.

Alioğlu: Türkiye’den gelen su herkese eşit verilmeli

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, narenciye üretiminde maliyetlerin çok yüksek olduğunu da belirterek özellikle su konusunda hükümetin daha etkin adımlar atması gerektiğini söyledi.

Türkiye’den gelen suyun tüm üreticilere adaletli şekilde ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Alioğlu, su fiyatlarının orantısız olmasının üreticiler arasında ciddi maliyet farkları yarattığını ifade etti. Aynı ürünü üreten çiftçiler arasında maliyet farkı oluşmasının ürün fiyatlarına da yansıdığını kaydeden Alioğlu, bunun sektörde dengesizlik yarattığını dile getirdi.

Su kaynaklarının üreticiler için “can suyu” niteliğinde olduğunu belirten Alioğlu, bu nedenle suyun eşit ve adil şekilde dağıtılması gerektiğini vurguladı.

Alioğlu: Narenciye üreticisi memnun

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, üreticilerin genel olarak memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

Alioğlu, king mandalina hasadının devam ettiğini belirterek üreticilerin başlangıçta 13–14 TL bandında bir fiyat beklentisi olduğunu ifade etti. Sıkma fiyatının üreticiler için “son kurşun” olduğunu belirten Alioğlu, piyasalarda üreticinin beklentilerinin altında bir fiyat oluşması durumunda bu yöntemin devreye sokulduğunu ve bu sezon da kullanıldığını söyledi.

Rusya ve Ukrayna pazarına satılan king mandalina için ideal fiyatın 17–18 TL bandı olduğunu kaydeden Alioğlu, mevcut koşullar dikkate alındığında açıklanan fiyatların yine de iyi bir seviyede olduğunu dile getirdi. King mandalinada ürünün dalda kalmayacağını belirten Alioğlu, hasadın sorunsuz şekilde tamamlanacağını ifade etti.

King mandalinanın ardından Valencia portakalı hasadına başlanacağını belirten Alioğlu, yaklaşık 45–50 gün içinde ürünün bahçelerden toplanmasının planlandığını söyledi. Herhangi bir sorun yaşanmaması halinde hasadın sorunsuz tamamlanacağını dile getirdi.

Valencia portakalında açıklanan fiyatların geçmiş yıllara göre rekor seviyede olduğunu belirten Alioğlu, üreticiler birliği olarak bu sürece önemli katkı koyduklarını ifade etti. Hükümet ve siyasi yetkililerle yürütülen temasların ardından Cypruvex tarafından bu fiyatın açıklanmasının doğru bir karar olduğunu kaydetti.

Üreticiye iyi bir fiyat verildiğine inandıklarını belirten Alioğlu, yeni sezonun tüm sektör paydaşları için hayırlı olmasını dileyerek narenciye sektörü adına umutlu olduklarını söyledi.

Alioğlu: Soğuk hava depoları Mart–Nisan’da devreye giriyor

Ali Alioğlu, narenciye sektörüne yönelik yapılan soğuk hava deposu yatırımı hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Alioğlu, 15 bin ton kapasiteli soğuk hava depolarının yapımında sona yaklaşıldığını belirterek tesisin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söyledi. Depoların Mart–Nisan ayları içerisinde faaliyete girmesinin planlandığını ifade eden Alioğlu, bu yatırımın hem üreticiler hem de Cypruvex için önemli bir avantaj sağlayacağını kaydetti.

Soğuk hava depolarının devreye girmesiyle birlikte narenciye ürünlerinin stoklanabileceğini belirten Alioğlu, bunun ilerleyen yıllarda sektörde oluşabilecek riskleri azaltacağını ve üreticiye önemli bir güvence sağlayacağını dile getirdi. Alioğlu, söz konusu yatırımın narenciye sektörü açısından önemli ve olumlu bir adım olduğunu vurguladı.