-ÖZEL HABER

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı sonunda öğretmen sendikalarının eylemi ve grevi nedeniyle final sınavları yapılmadan, vize sınavlarındaki notlar baz alınarak karne verildi ve bin 300’ü aşkın öğrenci sınıfta bırakıldı.



Bakanlar Kurulu tarafından alınan ek bütünleme kararı hakkında Gündem Kıbrıs’a konuşan Üst Kurul’da görevli UBP milletvekili Alişan Şan, “Bin çocuk olduğunu bilmiyordum. Fakat konuyla ilgili teknik olarak yeterli bilgilendirilmedik. Kimse bizi günah keçisi yapmasın. Üst kurulda kararın alınmasında majör olan Eğitim Bakanlığı’dır. Biz hatalı bir karar vermiş olabiliriz eksik bilgimiz ile… Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Ancak bu da Kuran-ı Kerim kelamı değildir. Yasada değildir. Tüzüktür. Tüzük de değiştirilebilir. Evet çocuklar hazıra alışıp kolay kolay sınıf geçmesinler ama ellerinden eğitim hakları da alınmamalıdır. Kimse bizi bu konuda günah keçisi ilan etmesin. Dediğim gibi majör olan Eğitim Bakanlığı’dır. Bu hükümet kararıdır. Gerçekten iyi niyetli iseler Sayın Başbakan da isterse ek karar çıkartılabilir. Bugün Çarşambadır. Perşembe veya Cumaya ek bir kararla yaşanan mağduriyet giderilebilir. Eğer istenirse… Benim bakanlık dönemimde benim komisyonlarımda benim istediğim kararlar çıkardı. Bana rağmen başka karar çıkmazdı. Eğitim Bakanlığı’nda da aynıdır” açıklamasını yaptı.