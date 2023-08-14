Alişan Şan, görevi yeni bakan Özdemir Berova'ya devretti.

Görevi devrederken konuşan Alişan şan, bakanlığı döneminde gerçekleştirdikleri icraatları anlatarak, ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurguladı. 'bu bir bayrak yarışıdır' diyen Alişan Şan, 'görevi Başbakanın takdiriyle, Özdemir Berova'ya devrettiğini kaydetti.

Berova: Kan değişimi yapıldı

Görevi devralan Maliye Bakanı Özdemir Berova'da, Alişan Şan'a çok değer verdiğini belirterek, 'zor bir dönemde bu görevi aldı ve yaptığı icraatlarla büyük bir sıkıntı oluşmadan bu günlere gelmemizi sağladı' ifadelerini kullandı.

Yüksek hayat pahalılığı karşısında ülkenin bundan en az şekilde etkilenmesi için yoğun çabalar verildiğini anlatan Berova, 'bugün itibariyle görev değişikliği oluyor. Kan değişimi yapıldı. Bu değişiklikler zaman zaman siyaset içerisinde olur" ifadelerini kullandı.

'Esas olan ülkemizdir' diyen Berova, Şan'la birlikte görevlerini icra etmeye devam edeceklerini kaydetti.