Karaoğlanoğlu’nda, dün, bir alışveriş merkezinde meydana gelen hırsızlık meselesiyle ilgili bir kişi tutuklandı.
Polis basın bültenine göre, saat 11.30’da alışveriş merkezine müşteri olarak giden kimliği meçhul bir şahsın, işletmeden toplam değeri 7 bin 418 TL olan iki erkek kol saati çaldığı tespit edildi.
Yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.K.(K-30), tespit edilerek tutuklandı. Söz konu kol saatleri de zanlının tasarrufunda bulundu.
- Mutluyaka’da yangın
Mutluyaka’da, dün bir evin mutfağında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu; mutfak, salon ve tuvaletinde bulunan muhtelif eşyalarla birlikte ahşap tavan yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı evin tüm duvarları da islendi.
- İzinsiz ikamet eden üç kişi tutuklandı
Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.
- Kanunsuz mal tasarrufundan bir kişi daha tutuklandı
Değirmenlik-Girne ana yolunda, önceki gün, A.B’nin (E-36) kullanımındaki kamyonette tespit edilen kulak numarasız 4 büyükbaş hayvan (tosun) ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen H.C.(E-65) tutuklandı.
Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.