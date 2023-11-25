Denetimlerle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

24.11.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1860 araç sürücüsü kontrol edildi ve 227’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 8’i seyrüsefersiz araç kullanmak, 62’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 48’i diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 367 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü tutuklanmış ve 21 araç ise trafikten men edilmiştir.