Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaralanan M.A. ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde müşahede altına alındı.

Olay sırasında yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye de rahatsızlık verdiği belirtilen M.Y., polis tarafından tutuklandı.

Hava sıcaklığı 37 dereceye kadar yükselecek

Polis tarafından verilen bilgiye göre, olay 22 Haziran 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Kalmakta oldukları ikametgahın ön kısmında, alkol içmesini engellediği gerekçesiyle M.Y. (28), 130 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, elinde tuttuğu boş içki şişesini M.A.’nın (24) sağ omuzuna vurdu.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.