Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu devam ediyor. Genel Kurul’da "Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Konut Edindirme (Değişiklik) Yasası"na ilişkin raporu ele alındı.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi'nin yasaya ilişkin raporu Komite Başkanı Yasemi Öztürk tarafından okundu. Öztürk, söz konusu yasanın komitede oy çokluğuyla kabul edildiğini kaydetti.

- Solyalı

Yasa üzerine söz alan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, barınmanın bir şekilde “Ulaşılabilir, edinilebilir ve ödenebilir” olması gerektiğini belirtti.

Solyalı, gençlerin barınma sorununun hem kırsalda hem de şehirde var olduğunu kaydetti. “Gençlerin barınma sorununun siyasi rant uğruna kullanıldığını defalarca gördük.” diyen Solyalı, eleştirilerde bulundu.

Solyalı, gençlerin konuta ulaşabilmesi adına daha geniş vizyonlar ve daha doğru finanslar sağlanması gerektiğini dile getirdi.

“Hali arazilerle ilgili mesele, Hali Araziler Yasası’nda çözülebilecekken, neden Konut Edindirme Yasası tahtına alındı? İçişleri Bakanlığı, hali arazilerin kiralanması noktasında neden Konut Edindirme Birimini yetkili kılma amacı güttü.” diye soran Solyalı, eleştirilerini sürdürdü. Solyalı, bazı teknik detaylara değinerek, sorular yöneltti.

- Talat

CTP Milletvekili Ongun Talat da, yasayla ilgili bazı sorular yönelterek, eleştirilerde bulundu.

Yasadaki değişiklikle “Palyatif” bir takım çözümler getirilmeye çalışıldığını dile getiren Talat, sorularına yanıt alamadıklarını söyledi.

Talat, devlerin bütünlüklü bir konut edindirme politikasının olmadığını ve en temel sorunun da bu olduğunu dile getirdi.

Talat, “Bütünlüklü bir çalışma yapmadınız. Yani bu devlet yıllarca arsa dağıttı. Bunun üzerinden bir beklenti yarattı.” ifadelerine yer verdi.

Başka alternatiflerin de değerlendirilebileceği bir konut politikasına ihtiyaç olduğunu belirten Talat, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin bunun çalışmalarını yaptığını söyledi.

“Altyapısı tamamlanmış ve gerçekten anahtarı teslim şekilde bu hakkı sağlayacak bir takım politikaları hayata geçirecek Cumhuriyetçi Türk Partisi’dir.” diyen Talat, yıllardır süregelen “Arsa dağıtma rejiminden” uzaklaşılması gerektiğini kaydetti.

- Oğuz

Eleştirilere yanıt vermek üzere söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, konuşmasına “Ne yaptınız bugüne kadar sormak lazım. Hiçbir şey.” diyerek başladı.

“Yani bu ülkede konut sorunu, bugün mü çıktı?” diyen Oğuz, ülkede yaklaşık 30 yıl sonra sosyal konut projelerinin başladığını dile getirdi.

İlk Evim Kredisi’nin bu hükümet zamanında oluştuğunu ve yaklaşık bin 250'ye yakın gencin ve insanın ev sahibi olduğunu kaydeden Oğuz, “Sadece eleştirmeyin, yapılanı da takdir edin.” dedi.

İlk Evim Kredisi ile ilgili bilgi veren Oğuz, krediyle ilgili bazı detaylara değindi.

Kooperatifleşme konusunu da ele alan Oğuz, ayrıca kırsal kesim konusunda geçmişte yapılanların giderilmesiyle ilgili çalıştıklarını dile getirdi.

“Devletin imkanları ve bütçesi dahilinde elimizden geldiğince hem geçmişteki eksikleri gidermeye yönelik hem de mevcut dağıttıklarımızla ilgili yapılabileceklerle ilgili de çalışıyoruz.” diyen Oğuz, KKTC bütçesinin yanında Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol dahilinde de belli bölgeleri yine bu kapsama aldıklarını kaydetti.

Oğuz, “Buradaki amacımız konut yapması için gençlerimize verdiğimiz arsaların alt yapılarını bir an önce bitirmek. Bunun haricinde yine kırsal kesim biriminin elindeki kaynaklardan da buraya kaynak aktarıyoruz.” diye konuştu.

Amaçlarının kırsal kesim arsalarının alt yapısını bir an önce tamamlamak olduğunu dile getiren Oğuz, “Biz, kırsal kesim arsası vermeyi, bir lütuf olarak görmedik.” dedi.

“Bu kürsüye çıkınca ne güzel eleştiri yapıyorsunuz, popülizm yapıyorsunuz. Meclis kürsüsünde gerçekleri söyleyin.” ifadesini kullanan Oğuz, kimsenin hakkını yedirmeyeceklerini dile getirdi.

Kaynağı olmayan bölgelerle ilgili de sosyal konut planlamaları yaptıklarını belirten Oğuz, bir soru üzerine, “Ne yaparsak yapalım, her zaman seçime bağlıyorsunuz.” diye konuştu.

Yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Oğuz, parselasyonla ilgili çalışmalarının ise birçok yerde tamamlandığını kaydetti.

Konuşmasında kırsal kesim parselleriyle ilgili bölgelere de değinen Oğuz, kaynak olan yerlerle ilgili bu dağıtımları yapacaklarını belirtti.

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Oğuz, yasanın vatandaşın sorununu çözmekle ilgili olduğunu söyleyerek, sosyal konut konusundaki kriterleri de ele aldı.

Konuşmaların ardından yasa 26 kabul ve 9 ret oyu olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.