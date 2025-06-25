Girne-Alsancak Çevre Yolu'nda gece saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Tarık Yumuşak yönetimindeki HJ 469 plakalı araç, Girne yönüne doğru seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol şeridine geçti. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Seçil Çınar’ın kullandığı YV 732 plakalı araca çarptı.

Kazanın ardından yaralanan olmazken, HJ 469 plakalı aracın sürücüsü Tarık Yumuşak, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.