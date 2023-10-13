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Kaza sonucu yaralanan UD 826 plakalı araç sürücüsü S.P, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.

Lefkoşa’da Şehit Osman M. Benli Sokak üzerinde dün saat 20:00 sıralarında M.A (E-41) 138 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KJ 735 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Dima Market önüne geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa dönmek için yavaşlayan S.P (E-49) yönetimindeki UD 826 plakalı salon araca çarpmıştır.

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