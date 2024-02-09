Dünyaca ünlü seyahat platformu Holidu, yakın zamanda yaptığı bir araştırmada 'dünyanın en çok içki tüketen kentleri' listesini yayınladı. Araştırmaya göre bu sıralama, şehirdeki gece geç saatlere kadar süren etkinliklerin sayısına ve son 30 gün içinde içki tüketen kent sakinlerinin oranına göre düzenlendi.

Geçen yıllarda dünyanın en çok içki tüketen kentleri listesinde birinci sırada yer alan İrlanda'nın başkenti Dublin, liderliği elinden kaptırdı. Araştırmada ayrıca, İrlanda nüfusunun yüzde 81,3 gibi şaşırtıcı bir oranının alkol kullandığını ve bu oranın analiz edilen ülkeler arasında en yüksek oran olduğu belirtildi.

Kişi başına 481 bira

Dünya'da kişi başına 481 birayla en çok içki tüketilen Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag, Dublin'i geride bırakarak zirveye yerleşti. Prag'da TripAdvisor'da yer alan 'yapılacak şeyler' listesinin neredeyse %19'u, ikonik pub gezintilerinden ortaçağ kokteyl barlarına kadar alkol içeriyor.

Berlin ise listede üçüncü sırada yer alırken, her beş Alman vatandaşından dördünün ortalama 4,52 Euro'ya alkol aldığı belirtildi.

Son on yılda AB'nin büyük bölümünde içki içme oranı azalırken, en büyük düşüşler İrlanda, Litvanya, Yunanistan ve İspanya'da yaşandı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan bir rapor, Letonya'nın 2020 yılında yetişkin başına 12,1 litre alkol ile en yüksek orana sahip olduğunu ortaya koydu. Çek Cumhuriyeti 11.6 litre ile ikinci, Litvanya 11.4 litre ile üçüncü sırada yer aldı.

Alkolsüz gezilebilecek en iyi 15 şehir arasında İstanbul da yer aldı

Listeye göre alkol içme oranı en az olan ve en keyifli gezilecek şehirler şunlar:

1. Muscat, Oman

2. Abu Dhabi, BAE

3. Marakeş, Fas

4. Jakarta, Endonezya

5. Dubai, BAE

6. Dakar, Senegal

7. San Jose, Kosta Rica

8. Kuala Lumpur, Malezya

9. Pokhara, Nepal

10. Yangon, Myanmar

11. Kathmandu, Nepal

12. İstanbul, Türkiye