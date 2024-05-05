Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

04.05.2024 tarihinde, saat 05:50 sıralarında, Girne’de Karakız Sokak üzerinde, Çağnur KÖSE (K-19) 105 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RZ 031 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce anayol durumunda bulunan Mustafa Çağatay Caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru, kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeden dikkatsizce seyreden Yalçın KARALİ (E-43) yönetimindeki PB 469 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden RZ 031 plakalı araç yolun solundan çıkarak kaldırım üzerinde bulunan ağaca, PB 469 plakalı araç ise yolun solundan çıkarak kaldırım üzerindeki çevre tellerine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan RZ 031 plakalı araç sürücüsü Çağnur KÖSE ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hazar ULUKIŞLA (K-20), Yasemin Şayestenur DUMAN (K-25) ve Nilay ÖZDEMİR (K-20) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.