Polisin açıklaması şöyle:

19.11.2023 tarihinde, saat 23.10 sıralarında, Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde Canan DAĞ (K-42), 149 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VH 655 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan dışarıya çıkıp kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan VH 655 plakalı araç sürücüsü Canan DAĞ ile araçta yolcu olarak bulunan Ahu Ece DAĞ (K-6), Duru Ela DAĞ (K-6) ve Yusuf Efe DAĞ (K-12) Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılmışlardır. Yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından Canan DAĞ, Ahu Ece DAĞ ve Duru Ela DAĞ Girne Dr. Akçiçek Hastanesi cerrahi servisinde, Yusuf Efe DAĞ ise sev edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.