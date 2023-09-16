Polis Basın Subaylığının aktardığına göre Lefkoşa’da saat gece 01.10 sıralarında Şht. Ertuğrul Arif Sokak’ meydana gelen kazada PJ 592 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan 25 yaşındaki Mustafa Gezer, seyir istikametine göre yolun sağında bulunan Şht. Ahmet Haşim Sokak yol kavşağına geldiğinde, o esnada yolun orta kısmında 137 mlgr. alkollü içki tesiri altında olup, soldan ikinci şerit içerisinde yaya olarak durmakta olan 24 yaşındaki İsa Veysel Baştürk’e aracının sağ yan dikiz aynası ile çarpmıştır.

Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan yaya kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol ayak ve sol kolunda kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.

Soruşturma devam etmektedir.