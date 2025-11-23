Bunlar da ilginizi çekebilir

Şüpheli hakkında “vahim zarar”, “ciddi darp”, “kasti hasar”, “sarhoşluk” ve “rahatsızlık” suçlarından işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Dinçyürek: Öğretmenler dün olduğu gibi bugün ve yarın da geleceğin mimarı olacak

Olayın ardından tutuklanan A.G., polis aracına sevk edildiği sırada da ayaklarıyla aracın arka kapısına kasten vurup kapının kilit kısmında hasar meydana getirdi.

A.G., ambulans şoförünün vücudunun çeşitli yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ederek burun kemiğinin kırılmasına neden oldu.

A.G. (25), yeğenine yapılan tedaviyi beğenmediği gerekçesiyle 80 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş halde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Ardından park yerinde bulunan ambulans şoförü Ö.T.’ye (56) saldırdı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.