A.G. (25), yeğenine yapılan tedaviyi beğenmediği gerekçesiyle 80 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş halde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Ardından park yerinde bulunan ambulans şoförü Ö.T.’ye (56) saldırdı.
A.G., ambulans şoförünün vücudunun çeşitli yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ederek burun kemiğinin kırılmasına neden oldu.
Olayın ardından tutuklanan A.G., polis aracına sevk edildiği sırada da ayaklarıyla aracın arka kapısına kasten vurup kapının kilit kısmında hasar meydana getirdi.
Şüpheli hakkında “vahim zarar”, “ciddi darp”, “kasti hasar”, “sarhoşluk” ve “rahatsızlık” suçlarından işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.