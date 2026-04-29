Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Batuhan Ünalan olguları aktardı. Polis, 28 Mart 2026 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Gönyeli'de umumi bir yer olan Ecevit Sokak üzerinde aynı yerde sakin E.Ö'nün nefesinde 94 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada, aralarında daha önceden husumet olduğu gerekçesi ile yine aynı yerde sakin T.A'ya hitaben makul mazeret olmaksızın yüksek sesle "seni keseceğim, seni öldüreceğim, görecen sana ve ailene neler yapacağım, geberteceğim hepinizi" demek suretiyle rahatsızlık çıkararak şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının akabinde olay yerine gelen M.A'ya şiddet kullanma tehdidinde ve itele-i lisanda bulunup sulh ve sükunu bozarak uygunsuz tavrı harekette bulunduğunu kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirtti. Polis, zanlının 2012 - 2026 yılları arasında 2012- kez benzeri suçlardan sabıkası bulunmakta olup yargılandığı bu suçlardan para cezalarının yanı sıra sulh ve sükûnu bozmayacağına dair kefaletlere bağlanmasına rağmen benzer suçları işlemeye devam ettiğini kaydetti.

Polis memuru Ünalan, ayrıca yine zanlının 2019 - 2023 yılları arasında Lefkoşa’da islemiş olduğu “Darp, itale-i maksadı ile silah taşıma” suçlarından Lefkoşa Mahkemesinde davalarının sürdüğünü belirtti. Zanlının serbest kalması halinde aynı suçları işlemesinin kuvvetle muhtemel olduğunu kaydeden polis, davaları görüşülünceye kadar 15 günü geçmeyen bir süreyle Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, davaları görüşülünceye kadar 15 günü geçmeyen bir süreyle Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.