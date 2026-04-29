Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, Kıbrıs’ın öncü turizm merkezlerinden Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da sahne aldı. Yoğun katılımın olduğu gecede sanatçı, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla izleyenleri adeta büyüledi.

Özellikle “Unutamadım” gibi hit parçalarını seslendiren Gündeş’e konuklar da eşlik ederken, salonda zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. Les Ambassadeurs Hotel & Casino’nun seçkin atmosferinde gerçekleşen konser, müzik ve eğlenceyi bir araya getiren özel organizasyonlardan biri olarak öne çıktı.

Sanatçının güçlü yorumu ve sahne enerjisi gece boyunca alkış alırken, konsere yerli ve yabancı çok sayıda misafir katıldı. Işık ve sahne şovlarıyla desteklenen performans, izleyenlere görsel bir şölen de sundu.

Kıbrıs konser takviminin dikkat çeken etkinliklerinden biri olarak değerlendirilen gece, Ebru Gündeş hayranları için uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu.