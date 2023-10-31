Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

31.10.2023 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Türkmenköy’de Huzur Sokak üzerinde, Mustafa ÖZFADIL (E-61) 153 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DV 592 plakalı araç ile Huzur Sokak istikametinden gelip Yukarı Mersinli Sokağa dönüş yaptığı sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada aynı sokak üzerinde güney istikametinden kuzey istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Bayram İMAMOĞLU (E-72)’na çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Bayram İMAMOĞLU, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ kalça kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle, Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. DV 592 plakalı araç sürücüsü Mustafa ÖZFADIL tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.