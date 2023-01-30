Kazada yaralanan araç sürücüsü Hasan Yüngü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi ve tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza saat 20.30’da oldu. Gazimağusa-Karpaz ana yolunun 23-24’üncü kilometreleri arasında Boğaz Otel önünde seyreden Hasan Yüngü, (E-59), 213 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki CS 930 plakalı araçla Karpaz’dan Gazimağusa istikametine seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu yolun solundaki demir bariyerin başlangıç noktasına çarptı.

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