Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza saat 20.30’da oldu. Gazimağusa-Karpaz ana yolunun 23-24’üncü kilometreleri arasında Boğaz Otel önünde seyreden Hasan Yüngü, (E-59), 213 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki CS 930 plakalı araçla Karpaz’dan Gazimağusa istikametine seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu yolun solundaki demir bariyerin başlangıç noktasına çarptı.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Hasan Yüngü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi ve tutuklandı.
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