Polisin kazayla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

13.06.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Hamitköy’de Atatürk caddesi üzerinde, Hüseyin GENÇ (E-36) 118 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HT 547 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada tarafında kırmızı ışık yandığı halde durmayıp dikkatsizce Dr. Fazıl Küçük Caddesine giriş yapması sonucu, o esnada aynı cadde üzerinde doğu istikametine doğru tarafında yeşil ışık yandığı için yoluna devam Ferhat KILIÇ (E-31) yönetimindeki ZPG 390 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle ZPG 390 plakalı araç, güney istikametine doğru savrularak Mimar Mehmet Vahip caddesi üzerine taraflarında kırmızı ışık yandığı için durmakta olan Cuma FAKI (E-37) yönetimindeki PF 531 plakalı aracın sağ yan kısmına ve Pembe AĞA (K-23) yönetimindeki SP 234 plakalı aracın ön kısmına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

HT 547 plakalı araç sürücüsü Hüseyin GENÇ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.