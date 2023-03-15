Kazada sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, A.M.B (E-27) isimli sürücü 120 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki salon araç ile Ünimar çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak bir sitenin çevre duvarına çarptı.

Kaza bugün saat 02:00 sıralarında, İskele ’de, Lokum ile Ünimar Çemberleri arasındaki yolda yaşandı.

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