Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

30.01.2024 tarihinde saat 01:20 raddelerinde Lefkoşa’da Mehmet Akif caddesi boyunca MT 039 plakalı salon aracı 198 Mlgr alkollü içki tesiri altında Başbakanlık ışıklarına doğru soldan birinci şerit içerisinden kullanan Ü.K.A (K-22) seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan Paşa hotel önlerine geldiğinde o esnada yolun solunda soldan birinci şerit içerisinde park halinde bulunan SB 661 plakalı Kamyon aracın arka sağ kısmına dikkatsizliği sonucu sol ön kısmı ile çarpmıştır.Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Busegül GENÇAY (K-22) kaldırılmış oldukları L.D.Hastahanesi acil serviste ilk yardım tedavisine müteakip ayni serviste müşhade altına alınmışlardır