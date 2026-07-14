Lefkoşa Sanayi Bölgesi ile Hamitköy'de meydana gelen iki ayrı yangında maddi hasar oluştu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk yangın saat 15.20 sıralarında Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde Şahıs Fırını yakınlarındaki bir arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebeple çıktı.

Yangında yaklaşık 40 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar, 45 adet saman balyası ile bir kargo şirketine ait iki dorsenin naylon brandası yanarak zarar gördü. Yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İkinci yangın ise saat 15.30 sıralarında Hamitköy'de Ahmet Sami Topcan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın merdiven boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi.

Yangın sonucu merdiven altında muhafaza edilen mini fırın ile çeşitli eşyalar tamamen yanarken, merdiven boşlukları ise çıkan dumandan dolayı islendi. Yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.