Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

26.09.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Charles Handeros BELUW (E-24) 270 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZPG 233 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sanayi çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptıktan sonra kontrolsüzce yoluna devam edip çemberi çevreleyen bordür taşlarına da çarpıp çember içerisine girerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmasına müteakip tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

