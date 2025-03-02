Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.03.2025 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Gazimağusa- İskele Anayolu üzerinde İnanç İLGÜN (K-41), 336 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RY 123 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Salamis Çemberine geldiğinde çembere dikkatsiz bir şekilde giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşına çarpıp kaldırım üzerine çıkarak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan İnanç İLGÜN tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.