Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

29.08.2023 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Girne’de Şht. Aslan Seçkin Sokak üzerinde Halil DUYGUN (E-54), 247 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GT 030 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sokağın güney kısmında bulunan Sevdalı Sokağa dikkatsizce dönüşe geçmesi sonucu o esnada sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden Sedat KARAKAYA (E-28) yönetimindeki UG 387 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. GT 030 plakalı araç sürücüsü Halil DUYGUN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.