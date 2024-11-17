Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17.11.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Alpay MATRACI (E-26) 205 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YM 918 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, tehlikeli mahalde dikkatsizce araç geçmeye çalıştığı esnada, aynı cadde üzerinde karşı istikametten gelmekte olan Berkecan YILDIZ (E-21) yönetimindeki HM 898 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle YM 918 plakalı araç yolun soluna savrularak, o esnada aynı cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Yusuf GÜLMEN (E-27) yönetimindeki RD 489 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptıktan sonra kaldırım üzerine çıkarak durmuştur. Çarpmanın etkisiyle HM 898 plakalı araç ise geriye savrularak, kaldırım üzerine çıkmış ve bordür taşlarına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan YM 918 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Asena Şeyma GÜNGÖR (K-26) ile HM 898 plakalı araç sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.