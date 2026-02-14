Polis Basın Bülteni’ne göre, günün ilk saatinde H.O.B (E-27) 196 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki AA 009 T plakalı araç ile sağ şeritte Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Turunçlu kavşağı yakınlarına geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarıya çıktı. Bordür taşı ile refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarpan araç karşı şeride geçip, yolun sağından dışarıya çıkıp tarla içerisindeki demir çubuklara çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.