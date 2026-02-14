Yakın zamanda ibadete açılan Millet Camisi, ramazanda teravih namazları ve mukabeleler ile Müslümanları ağırlayacak.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sınırında bulunan Millet Camisi, Türk İslam geleneğinden ilham alınan mimarisi, 2 bin 250 kişilik kapasitesi ve ihtişamıyla Lefkoşa'nın yeni sembolü olmaya aday.

KKTC Din İşleri Başkanı Hakan Moral, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "KKTC'den, Ramazan-ı Şerif ayı öncesi yeni cami olan Millet Camimizde bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle tüm halkımızın, tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'inin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Cumhuriyet Meclisi, Yüksek Mahkeme, Millet Bahçesi ve içerisinde bulunan Millet Camisi'nin açıldığını hatırlatan Moral, "Ramazan-ı Şerif ayında Kıbrıs Adası'nda tüm camilerimizin hazır olduğu gibi Millet Camimiz de hazır. İçerisinde teravih namazlarıyla, ramazana has mukabeleleriyle inşallah bu görevi ifa etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Moral, ramazan ayının bir anlamda da "gönül imarı" olması gerektiğine işaret ederek "Bu anlamda da inşallah halkımızı bu gönül imarına, Ramazan-ı Şerif'i bir mektep olarak düşündüğümüz zaman, bütün camilerimizde olduğu gibi, Lefkoşa Metehan sınır bölgesinde bulunan Millet Camimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Camilerin "mühür" anlamı taşıdığını vurgulayan Moral, "Bir beldenin, İslam beldesi olduğu anlamını taşıdığı için sınır bölgesinde olması da hassas bir konu. Güney Rum kesiminden gelen ziyaretçilerimiz, turistlerimizin ilk karşılaştığı cami. Minareleriyle, heybetiyle bize bunu andırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Moral, Türkiye'ye teşekkür ederek "Devlet büyüklerimize, Türkiye devletimize, milletimize Allah zeval vermesin diye dua ediyoruz." dedi.

"Nasıl İstanbul'a gidildiği zaman Sultanahmet'te, Ayasofya'da namaz kılma ihtiyacımız sadece namazdan ibaret değil, oranın ihtişamını, İslam'ın mührünü, İslam'ın sağlam bir beldesi olduğunu ifade ediyor, o duyguları bizi depreştiriyorsa aynı burası da böyle." ifadesini kullanan Moral, caminin her açıdan modern sistemlerle hizmete hazırlandığına işaret etti.

Moral, camilerin bütün insanları veya Müslümanları bir araya toplayan, "cem eden" anlamını taşıdığı için İslam'da bir prensip olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Peygamberimizin bir işaret buyurduğu nokta var ki, bizi yakinen çok ilgilendiriyor; toplulukta rahmet vardır. Evde kılacağımız namazla, evde yapacağımız duayla, şuradaki birliktelikten, cemaatten, beraber oluştan alacağımız hisse, sevap ölçülemez. O anlamda biz inşallah bu güzel ortamda, modern bir ortamda da bu güzelliği, bereketi Ramazan-ı Şerif ayıyla beraber başlatıp devam ettirmek ve yaşamak istiyoruz."